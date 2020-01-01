Кличко сообщил, при каком условии расскажет о своем успехе
Боксер поставил определенную цель.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сообщил, почему он не хочет рассказывать о своих дохода своего бизнеса.
“Я не намерен комментировать финансовые подробности своего бизнеса, пока не заработаю миллиард долларов“, - заявил Владимир в интервью Forbes.
Напомним, что после завершения боксерской карьеры Владимир Кличко начал читать обучающий курс “Управление вызовами“.
Ранее Кличко высказался о том, что попал на обложку Forbes.
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