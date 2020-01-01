Тренер Деревянченко сообщил, с кем Сергей проведет поединок
Тренер супертяжеловеса Сергея Деревянченко Андре Розье намекнул, с кем украинец проведет ближайший поединок. Боксер имеет два вероятных соперника - Джермалл Чарло и Саулm Альварес.
“Я думаю, что мы близки к подписанию контракта. Пока не знаю точно, но похоже, что мы приближаемся к человеку, фамилия которого начинается на букву “Ч“.
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Сомневаюсь, что компания Golden Boy предлагала Деревянченко за бой с Альваресом половину гонорара за его поединок с Головкиным. Советник Сергея Кит Конноли не принял бы это предложение.
Сергей - некоронованный чемпион мира в среднем весе. Мне хотелось бы, чтобы он, как минимум, обернул пояс вокруг своей талии. С Альваресом это сложно сделать. К тому же пояс “регулярного“ чемпиона, который он отобрал у Рокки Филдинга, - это мусор, он не считается. Мы же хотим завоевать настоящий титул“, - приводит слова Розье Fighthype.
Ранее стало известно, сколько Деревянченко может получить за бои с Чарло и Альваресом.
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