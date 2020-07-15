Экс-чемпион мира хочет провести реванш с Ломаченко

Хорхе Линарес отметил, что у украинского боксера очень сложный стиль.

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес, выступающий в легком весе, вспомнил о своем поединке против чемпиона мира по версиям WBА, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.

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"У него очень сложный стиль. Василий не имеет тяжелого удара, но с ним всегда трудно боксировать. Он очень быстры и умный спортсмен. В один момент Ломаченко находится в одном месте, а через секунду - в другом.

Конечно, ему не понравился мой мощный удар справа. Но Василий поднялся после нокдауна. Ломаченко - отличный боксер, и я хочу провести с ним реванш. Этот поединок состоится", - сказал Линарес в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, в мае 2018 года Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса техническим нокаутом и отобрал у него пояс WBA.

Ранее сообщалось, что Хорхе Линарес сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.