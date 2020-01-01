Хирн: Хорватия предложила колизей как место для боя Джошуа - Пулев

Промоутер рассказал о самых необычным вариантах, которые ему предлагали для организации поединка.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который пытается организовать бой между своим клиентом Энтони Джошуа и болгарином Эдди Хирном, рассказал о различным местах проведения этого поединка, помимо Альберт-холла.

“Другие варианты, которые у нас есть, очень странные. Я бы даже сказал причудливые. Были разговоры о замках, шикарных отелях, даже о яхтах.

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А Хорватия предложила колизей. Прекрасный вариант. На самом деле, мы все еще открыты для предложений, но все будет зависеть от того, что будет разрешено властями.

Собрать 16 тысяч на арене О2 в ноябре? Не знаю, сейчас нас сковывают введенные правила“, - приводит слова Хирна Evening Standard.

Ранее Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой Джошуа - Пулев.