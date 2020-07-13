Усик анонсировал дебютный вечер бокса своей промоутерской компании

Украинец записал небольшой видеоролик, в котором пообещал, что "будет жарко".

Украинский боксер Александр Усик создал собственную промоутерскую компанию Usyk17 Promotion, которая уже 1 августа в пригороде Киева проведет дебютный вечер бокса Big Boxing Night.

В преддверии первого шоу своей компании именитый украинский боксер записал ролик, в котором пригласил всех прийти на бокс и пообещал, что "будет жарко". Стоит отметить, что на видео Александр говорит на украинском языке.

Участие в вечере бокса примут перспективные тяжеловесы Украины Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.

Также на ринге появится чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы 2017 года, четырехкратный победитель национального первенства Виктор Выхрист, который в прошлом году успешно дебютировал на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, кто будет соперником Владислава Сиренко на вечере бокса от промоутерской компании Усикаю