Усик анонсировал дебютный вечер бокса своей промоутерской компании
Украинский боксер Александр Усик создал собственную промоутерскую компанию Usyk17 Promotion, которая уже 1 августа в пригороде Киева проведет дебютный вечер бокса Big Boxing Night.
В преддверии первого шоу своей компании именитый украинский боксер записал ролик, в котором пригласил всех прийти на бокс и пообещал, что "будет жарко". Стоит отметить, что на видео Александр говорит на украинском языке.
Великий бокс повертається! Компанія @usyk17.promotion дебютує з інноваційним спортивним шоу – Big Boxing Night. Серед головних поєдинків вечору: бої найбільш перспективних важковаговиків України Владислава Сіренко та Олександра Захожого; чемпіона WBC Francophone у середній вазі Андрія Великовського; Петра Іванова, чемпіона світу серед молоді за версією WBC. Також на ринг знову вийде Віктор Вихрист, чемпіон Європейських ігор 2019, Чемпіон Європи 2017, чотириразовий переможець національної першості, який минулого року успішно дебютував на професійному ринзі. В насиченій програмі андеркарта бої потужних проспектів України, зокрема Ігоря Шевадзуцького, Станіслава Кутіна, Дмитра Безуса, Зоравора Петросяна, а також перспективного дебютанта Даніеля Лапіна. Big Boxing Night – найочікуваніше open air шоу літнього сезону 2020 в Україні, що вперше презентує унікальний формат – поєднання спортивного драйву та витонченої світської вечірки в колі всесвітньо відомих спортсменів і зіркових гостей. Розважальна програма за участю Злати Огневич, Серьога (Поліграф ша- рікoff). Заміський парково-готельний комплекс «EQUIDES CLUB» У 15 км від Хрещатика, в неймовірному місці на березі озера. Дата: 1 серпня 2020 Локація: Парково-готельний комплекс Equides, c.Лісники, вул. Вишнева, 36 #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk @usyk17.promotion @faechersportmanagement @max_michailew @equides_club
Участие в вечере бокса примут перспективные тяжеловесы Украины Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.
Также на ринге появится чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы 2017 года, четырехкратный победитель национального первенства Виктор Выхрист, который в прошлом году успешно дебютировал на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, кто будет соперником Владислава Сиренко на вечере бокса от промоутерской компании Усикаю
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