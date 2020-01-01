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Чарло: Деревянченко - жесткий парень, сейчас он первый номер в рейтинге

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Американец уверяет, что сейчас идут переговоры о бое с Сергеем Деревянченко.
Джермалл Чарло
Джермалл Чарло
Getty Images

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло поделился своим мнением о Сергее Деревянченко, а также отметил, что пока нет никакой договоренности о бое с украинцем.

"Мы хотим проводить крупные бои. Поединок с Деревянченко? Это просто очередной бой, к которому нужно разработать план, выполнить его и сделать свою работу. Деревянченко - жесткий парень, сейчас он первый номер в рейтинге. Именно это является основанием для нашего боя.

Я видел, как он нокаутировал своих соперников. Против него боксеры всегда суетятся, попадают в ловушку такими уловками, которых они ранее не видели. Я не собираюсь позволять судьям решать исход боя, я попытаюсь нокаутировать Деревянченко.

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Я лучший нокаутер, чем его предыдущие противники. У меня гораздо больше ударов в арсенале, чем у других. Если я все это использую, то мне не о чем беспокоиться. Это будет интересный бой. Но сделка пока не завершена.

Мы ведем переговоры, и пока я ничего не могу рассказать об этом. Не знаю, какие слухи до вас доходили и не знаю, можете ли вы им верить. Но скажу, что Деревянченко находится у нас на радаре, он - один из кандидатов, которых мы рассматриваем", - рассказал Чарло в эфире подкаста The Pug and Copp Boxing Show.

Ранее сообщалось, сколько Сергей Деревянченко может получить за бои с Чарло и Альваресом.

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Теги: бокс, Джермалл Чарло, Сергей Деревянченко
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