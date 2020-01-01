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Девушки впервые возглавят турнир Top Rank, транслируемый на ESPN

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Микаэла Майер и Хелен Джозеф встретятся в главном событии вечера бокса от промоутерской компании Боба Арума.
Микаэла Майер и Хелен Джозеф
Микаэла Майер и Хелен Джозеф
Boxing Scene

В среду, 14 июля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который будет транслироваться на ESPN.

В главном событии вечера встретятся девушки Микаэла Майер (12-0, 5 КО) и Хелен Джозеф (17-4, 10 КО), которые проведут поединок в первой легкой весовой категории.

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Как сообщает Boxing Scene, это произошло после того, как был отменен главный бой вечера бокса между Джонатаном Окендо и Джемелом Херрингом. Последний заболел коронавирусом и был вынужден отказаться от добровольной защиты чемпионского пояса.

Стоит отметить, что со времени выхода шоу Top Rank на ESPN в 2017 году, женский бой вмервые возглавляет турнир от компании Боба Арума.

Ранее сообщалось, что Владислав Сиренко получил соперника на вечер бокса от промоутерской компании Усика.

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Теги: бокс, Top Rank
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