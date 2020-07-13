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Сиренко получил соперника на вечер бокса от промоутерской компании Усика

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Владислав Сиренко проведет поединок 1 августа.
Владислав Сиренко
Владислав Сиренко
instagram.com/vladsirenkoboxing/

Украинский боксер Владислав Сиренко (13-0, 12 КО), выступающий в супертяжелой весовой категории, выступит на вечере бокса от промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotion.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании, соперником Сиренко станет украинец Павел Кроленко. Это будет рейтинговый поединок на 8 раундов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владислав Сиренко 25 років. 13 боїв - 13 перемог, з них 12 достроково. Перспективний боксер важкої ваги. Тренер: Джеймс Алі Башир, колишній тренер Володимира Кличка і Олександра Усика. Суперник: Павло Кроленко. Рейтинговий бій на 8 раундів. Big Boxing Night Дата: 1 серпня 2020 Локація: Парково-готельний комплекс Equides, c.Лісники, вул. Вишнева, 36 Квитки по посиланню в профілю. ____________________________________________________________ #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk @usyk17.promotion @usykaa @faechersportmanagement @max_michailew @equides_club @vladsirenkoboxing

Публикация от USYK-17 Promotion (@usyk17.promotion)

Отметим, что вечер бокса Big Boxing Night состоится 1 августа в пригороде Киева.

Ранее сообщалось, что Александр Усик после танца поднял 40-килограммовую гирю.

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Теги: бокс, Владислав Сиренко, Александр Усик
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