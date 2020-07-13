Сиренко получил соперника на вечер бокса от промоутерской компании Усика

Владислав Сиренко проведет поединок 1 августа.

Украинский боксер Владислав Сиренко (13-0, 12 КО), выступающий в супертяжелой весовой категории, выступит на вечере бокса от промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotion.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании, соперником Сиренко станет украинец Павел Кроленко. Это будет рейтинговый поединок на 8 раундов.

Отметим, что вечер бокса Big Boxing Night состоится 1 августа в пригороде Киева.

Ранее сообщалось, что Александр Усик после танца поднял 40-килограммовую гирю.