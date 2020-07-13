Фермер, обвинивший Фьюри в принятии допинга, отказался от своего иска

Британец не намерен участвовать в этом.

Британский фермер Мартин Карефут отказался от своих обвинений против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

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Фермер в марте 2020-го года сообщил, что он обманул антидопинговую комиссию UKAD в 2017 году. Мартин рассказал, что поставлял зараженную нандролоном оленину Фьюри.

За свой поступок фермер должен был получить вознаграждение в размере 25 000 фунтов, которые были обещанные командой Фьюри за молчание. Однако средств так и не поступило.

Сейчас стало известно, что Мартин отказался от своих обвинений. “С самого начала этой истории у меня были одни проблемы. Я не намерен участвовать в этом больше “, - заявив Карефут в интервью Daily Mail.

Ранее президент WBC сообщил, с кем Фьюри проведет два ближайших боя.