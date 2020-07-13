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Фермер, обвинивший Фьюри в принятии допинга, отказался от своего иска

Комментариев: 3
Британец не намерен участвовать в этом.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский фермер Мартин Карефут отказался от своих обвинений против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

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Фермер в марте 2020-го года сообщил, что он обманул антидопинговую комиссию UKAD в 2017 году. Мартин рассказал, что поставлял зараженную нандролоном оленину Фьюри.

За свой поступок фермер должен был получить вознаграждение в размере 25 000 фунтов, которые были обещанные командой Фьюри за молчание. Однако средств так и не поступило.

Сейчас стало известно, что Мартин отказался от своих обвинений. “С самого начала этой истории у меня были одни проблемы. Я не намерен участвовать в этом больше “, - заявив Карефут в интервью Daily Mail.

Ранее президент WBC сообщил, с кем Фьюри проведет два ближайших боя.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, скандал, допинг
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  13.07.2020, 20:49
Оценка:  0
pусский
Эта гнида Карефут просто не любит ирландских цыган, прямо как хахлы не любят всё русское! РАССТРЕЛЯТЬ!
гость  (аноним)  13.07.2020, 20:43
Оценка:  0
гость
ОБРАЩЕНИЕ ЯНИНЫ СОКОЛОВОЙ
https://www.youtube.com /watch?v=bXeDtq_Vpr0

ПАСКУДА БУЖАНСКИЙ ПЫТАЕТСЯ ПРОТЯНУТЬ В ЗАКОНОПРОЕКТ О ЯЗЫКЕ №2362 НОРМЫ,
В УГОДУ М0СК0ВИТСКОЙ ПАДАЛИ! ЧТОБЫ УКРАИНА ОСТАВАЛАСЬ ЗАВИСИМОЙ, РАБСКОЙ, ХОЛУЙСКОЙ!
СМЕРТЬ М0СК0ВИТАМ!
АК-74  (аноним)  13.07.2020, 19:40
Оценка:  0
АК-74
Вот оно, счастье цыганское))). Обманули цыгане мужика, кинули, как лоха)))).
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