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Кэмпбелл: Я лучший легковес в мире после Ломаченко

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Боксер высоко оценил свое мастерство.
Люк Кэмпбелл
Люк Кэмпбелл
Getty Images

Экс-претендент на титул чемпиона мира в легком весе Люк Кэмпбелл заявил, что является лучшим легковесом в мире после Василия Ломаченко.

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“Я считаю, что я второй лучший легковес в мире после Ломаченко. Если команда Гарсии захочет бросить мне вызов, то я рад встретиться с ним. Я готов показать миру, насколько я хорош.

Я сомневаюсь, что бой с Гарсией состоится в Великобритании, но однозначно я бы не стал отбрасывать этот вариант. Я уверен, что это будет крупный бой для Великобритании. Я хочу, чтобы он прошел здесь, но мне кажется, что Райан будет этого избегать“, - приводит слова Кэмпбелла Fight Disciples.

Ранее Кэмпбелл сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Люк Кэмпбелл, бокс
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