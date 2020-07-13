Дэвис согласился провести второй спарринг с Редкачем

Боксеры выяснят отношение на ринге.

Украинский боксер Иван Редкач в ближайшее время может провести спарринг против Джервонты Дэвиса, об этом сообщает boxingnews24.

По информации источника, боксеры в понедельник должны будут вернуться в зал, чтобы провести совместную тренировку. Отметим, что спортсмены намерены вести прямую трансляцию спарринга.

Напомним, ранее Дэвис выложил видео с избиением Редкача во время спарринга. Украинец в ответ обвинил в неуважении соперника.

Как утверждает Иван, Дэвис запретил его команде снимать видео, а сам опубликовал только выгодную ему часть поединка. После чего сбежал с четвертого раунда, хотя договоренность была на шесть раундов.

Ранее Редкач бросил вызов Бронеру.