Дэвис согласился провести второй спарринг с Редкачем
Боксеры выяснят отношение на ринге.
Украинский боксер Иван Редкач в ближайшее время может провести спарринг против Джервонты Дэвиса, об этом сообщает boxingnews24.
По информации источника, боксеры в понедельник должны будут вернуться в зал, чтобы провести совместную тренировку. Отметим, что спортсмены намерены вести прямую трансляцию спарринга.
Напомним, ранее Дэвис выложил видео с избиением Редкача во время спарринга. Украинец в ответ обвинил в неуважении соперника.
Как утверждает Иван, Дэвис запретил его команде снимать видео, а сам опубликовал только выгодную ему часть поединка. После чего сбежал с четвертого раунда, хотя договоренность была на шесть раундов.
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