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Дэвис согласился провести второй спарринг с Редкачем

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Боксеры выяснят отношение на ринге.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач в ближайшее время может провести спарринг против Джервонты Дэвиса, об этом сообщает boxingnews24.

По информации источника, боксеры в понедельник должны будут вернуться в зал, чтобы провести совместную тренировку. Отметим, что спортсмены намерены вести прямую трансляцию спарринга.

Напомним, ранее Дэвис выложил видео с избиением Редкача во время спарринга. Украинец в ответ обвинил в неуважении соперника.

Как утверждает Иван, Дэвис запретил его команде снимать видео, а сам опубликовал только выгодную ему часть поединка. После чего сбежал с четвертого раунда, хотя договоренность была на шесть раундов.

Ранее Редкач бросил вызов Бронеру.

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Теги: Иван Редкач, Джервонта Дэвис, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  13.07.2020, 15:36
Оценка:  0
АК-74
Нормальный спарринг. Дэвис дает жару, не смотря на то, что очень мелкий парень))).
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