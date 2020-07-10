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Ломаченко открыл собственный отель в Затоке

Комментариев: 4
В Одесской области появилась гостиница, которая принадлежит выдающемуся боксеру.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA Franchise, WBO и WBC Василий Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря.

Украинец открыл гостиницу в курортном поселке Затока (Одесская область) под названием Loma Sport Hotel, которая находится в 10 метрах от моря.

На официальной страничке отеля в Instagram указано, что это дизайн-отель, в котором есть ресторан с летней террасой, просторный пляж с кафе, спортзал, сауна и бассейн.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес снова перенесли.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, бизнес, гостиница, Затока, Одесская область
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Комментариев (4)
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vuigray_ili_ymri    11.07.2020, 16:59
Оценка:  -1
vuigray_ili_ymri
для людей бы лучше построил базу отдыха, а не тусу для мажоров
гость  (аноним)  11.07.2020, 16:23
Оценка:  -1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
ЗНАКОМАЯ ИЗ ЕВПАТОРИИ, ПРИСЛАЛА ССЫЛКИ НА ВЕБ-КАМЕРЫ ЗДРАВНИЦ И ПЛЯЖЕЙ КРЫМА.
ЭТО ЛЮТЫЙ ПИЗ..ДЕЦ! ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕХ УЖЕ ВЫВЕЗЛИ НАХ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР.
ОДНИ ЧАЙКИ ЛЕТАЮТ.
КРЫМЧАНЕ, С ВЫСОКИМ СЕЗОНОМ ВАС! ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
гость  (аноним)  11.07.2020, 16:22
Оценка:  -1
гость
А ГДЕ М0СК0ВИТСКИЕ ПОПЫ С КАДИЛАМИ??!
НЕ, ...НЕ ПОЕДУ!
АК-74  (аноним)  11.07.2020, 16:00
Оценка:  +1
АК-74
Гонорар кацапы видимо заплатили за фильм, в котором валенок мычал о братской дружбе((((.
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