Ломаченко открыл собственный отель в Затоке
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA Franchise, WBO и WBC Василий Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря.
Украинец открыл гостиницу в курортном поселке Затока (Одесская область) под названием Loma Sport Hotel, которая находится в 10 метрах от моря.
На официальной страничке отеля в Instagram указано, что это дизайн-отель, в котором есть ресторан с летней террасой, просторный пляж с кафе, спортзал, сауна и бассейн.
Наша Летняя Терраса готова принимать своих Гостей 🙌🏻💛🏖 Здесь приятно в жаркий день утолить жажду вкусным холодным лимонадом , или же проснуться от вкусного капучино , а вечером согреться под пледом и любоваться ночным звёздным небом ⭐️😇🙌🏻 @loma_sport_hotel ждёт у себя в гостях !💙
Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес снова перенесли.
Полная версия правил
ЗНАКОМАЯ ИЗ ЕВПАТОРИИ, ПРИСЛАЛА ССЫЛКИ НА ВЕБ-КАМЕРЫ ЗДРАВНИЦ И ПЛЯЖЕЙ КРЫМА.
ЭТО ЛЮТЫЙ ПИЗ..ДЕЦ! ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕХ УЖЕ ВЫВЕЗЛИ НАХ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР.
ОДНИ ЧАЙКИ ЛЕТАЮТ.
КРЫМЧАНЕ, С ВЫСОКИМ СЕЗОНОМ ВАС! ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
НЕ, ...НЕ ПОЕДУ!