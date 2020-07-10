Ломаченко открыл собственный отель в Затоке

В Одесской области появилась гостиница, которая принадлежит выдающемуся боксеру.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA Franchise, WBO и WBC Василий Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря.

Украинец открыл гостиницу в курортном поселке Затока (Одесская область) под названием Loma Sport Hotel, которая находится в 10 метрах от моря.

На официальной страничке отеля в Instagram указано, что это дизайн-отель, в котором есть ресторан с летней террасой, просторный пляж с кафе, спортзал, сауна и бассейн.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес снова перенесли.