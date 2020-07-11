"Это безумие": Майк Тайсон признался, что боится своих фанатов

Болельщики вовсе не боятся охрану боксера.

Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что боится собственных фанатов.

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“У этих парней есть оружие и стволы. Они хотят со мной сделать фотографию, но ты должен отказать им.

Я говорю своим охранникам: “Позвольте им сделать фото“. Но после этих слов появляется очередь с 45 человек. Меня это пугает. Это просто безумие. Там собирается много жаждущих людей. Я думал, что мои крупные телохранители напугают их, но такого и близко нет“, - приводит слова Тайсона Dailystar.

Ранее Майк Тайсон показал невероятную скорость в ринге.