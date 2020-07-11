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"Это безумие": Майк Тайсон признался, что боится своих фанатов

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Болельщики вовсе не боятся охрану боксера.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
getty

Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что боится собственных фанатов. 

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“У этих парней есть оружие и стволы. Они хотят со мной сделать фотографию, но ты должен отказать им.

Я говорю своим охранникам: “Позвольте им сделать фото“. Но после этих слов появляется очередь с 45 человек. Меня это пугает. Это просто безумие. Там собирается много жаждущих людей. Я думал, что мои крупные телохранители напугают их, но такого и близко нет“, - приводит слова Тайсона Dailystar.

Ранее Майк Тайсон показал невероятную скорость в ринге.

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Теги: Майк Тайсон, бокс
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Комментариев (1)
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Vodavozz    11.07.2020, 15:10
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Vodavozz
Оружие и стволы?О каких стволах гутарит поржавевший дедушка Майк?Стволы разве не оружие?Против ножа,или биты бокс может помочь с его то ударом...А вот против ствола не поможет ничего.Но мы все плохо кончим когда-нибудь...
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