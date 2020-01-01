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Глава Top Rank сообщил, когда состоится бой Постол - Рамирес

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Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Президент Top Rank Тодд Дюбеф рассказал подробности организации боя между чемпионом мира в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом.

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“Мы постоянно обсуждаем этот бой с ESPN. Нам нужно узнать расписание НБА, расписание бейсбольной лиги, всех остальных видов спорта, которые должны вернуться в августе. После этого разработают эфирную сетку, и тогда все встанет на свои места.

Сейчас мы говорим боксерам: “Ты будешь драться на этой неделе августа. Если нет - на следующей неделе“. Скорее всего, бой состоится в конце августа“, - цитирует Дюбефа ESPN.

Напомним, что поединок Рамирес - Постол должно был состояться 1 февраля в Китае, но этот поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее украинец назвал главную цель своей карьеры.

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Теги: Тодд Дюбеф, бокс
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