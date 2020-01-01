Хэйни: Ломаченко входит в топ-5 боксеров P4P

Украинец должен будет подраться с Дэвином, чтобы объединить все пояса.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) продолжает надеется, что проведет поединок против Василия Ломаченко.

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“Ломаченко - настоящий профессионал. Он входит в топ-5 боксеров pound-for-pound. Я бросил ему вызов, чтобы провести поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Я не получил этот большой бой, которого хотел, но получил заслуженный пояс.

Поединок не состоялся из-за того, что Ломаченко и Top Rank подали петицию в WBC, чтобы не бороться со мной и присвоить ему франчайзинговый пояс. После подал петицию в WBC, чтобы они подняли меня от временного чемпиона, до полноценного чемпиона мира. Потому что Ломаченко решил не драться.

Вы не можете выиграть франчайзинговый титул, вы не можете бросить вызов франчайзинговому чемпиону. Сейчас мне 21 год, я чемпион WBC в легком весе. Я верю в борьбу с обязательными претендентами. Объединить все пояса не получится без поединка со мной“, - приводит слова Хэйни BoxingScene.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес снова перенесли.