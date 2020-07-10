Тренер Деревянченко: Сергей станет священником после бокса

Украинец позитивно влияет на окружение.

Тренер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе Сергея Деревянченко Андре Розье поделился мнением о характере своего подопечного.

“Деревянченко возвращается и готовится выйти на ринг против любого соперника. Но сейчас забудьте о боксе, он один из приятнейших, добрейших людей на планете. Мне кажется, что он станет священником после бокса.

Сергей просто не мог дождаться возвращения в зал. Когда он в зале, это как будто светит солнце внутри помещения. Я безумно люблю и уважаю его. Мы как семья“, - приводит слова Розье FightHype.com.

Ранее стало известно, сколько Деревянченко может получить за бои с Чарло и Альваресом.