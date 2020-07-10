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Тренер Деревянченко: Сергей станет священником после бокса

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Украинец позитивно влияет на окружение.
Сергей Деревянченко и Андре Розье
Сергей Деревянченко и Андре Розье
Getty Images

Тренер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе Сергея Деревянченко Андре Розье поделился мнением о характере своего подопечного.

“Деревянченко возвращается и готовится выйти на ринг против любого соперника. Но сейчас забудьте о боксе, он один из приятнейших, добрейших людей на планете. Мне кажется, что он станет священником после бокса.

Сергей просто не мог дождаться возвращения в зал. Когда он в зале, это как будто светит солнце внутри помещения. Я безумно люблю и уважаю его. Мы как семья“, - приводит слова Розье FightHype.com.

Ранее стало известно, сколько Деревянченко может получить за бои с Чарло и Альваресом.

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Теги: Андре Розье, Сергей Деревянченко, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  10.07.2020, 21:52
Оценка:  +1
АК-74
Место попа уже зарезервировал за собой Ломаченко. Московского патриархата, естественно. Будет со своим блаженным блеском в глазах проповедовать скрепы, где то за Уралом.
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