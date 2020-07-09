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Промоутерская компания Усика объявила о проведении дебютного шоу

Комментариев: 4
Вечер бокса состоится в августе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Промоутерская компания Usyk 17 Promotion, которую основал украинский супертяжеловес Александр Усик, анонсировала свое дебютное шоу BigBoxingNight.

Вечер бокса запланирован на 1 августа. Бои будут проведены на современной арене в пригороде Киева, об этом сообщает пресс-служба компании.

Главные бои вечера: Владислав Сиренко - Павел Кроленко, Александр Захожий - Константин Довбищенко, Андрей Великовский - Руслан Щелев, Петр Иванов - Роман Шкарупа.

В андеркарде будут драться: Игорь Шевадзуцький, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравор Петросян, а также Даниэль Лапин. Кроме того, будет выступать и Виктор Выхрист, который недавно дебютировал на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усик - в ТОП-5 лучших боксеров современности.

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Теги: Александр Усик, бокс, шоу
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Комментариев (4)
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vladimir30kh    10.07.2020, 01:18
Оценка:  0
vladimir30kh
Тєпєрь понятно почєму раскручівалі Усрусіка , обьявляя боі которих нє будєт, ібо любой із названих сопєрніков закончіт карьєру ху.йлолюба-лапотніка. Ето билі понти і зарісоввкі і нє болєє того.
pусский  (аноним)  09.07.2020, 23:34
Оценка:  -1
pусский
Гы-гы-гы!
АК-74  (аноним)  09.07.2020, 22:47
Оценка:  +2
АК-74
Шарий купил виллу в Испании, на деньги ФСБ, продавая Родину, а Усик стал промоутером, в одночасье... Откуда деньги ? Совпадение. Не думаю.
АК-74  (аноним)  09.07.2020, 22:44
Оценка:  +2
АК-74
Усуся себе сделал запасной аэродром, знает, что Чисора поставит жирную точку в его карьере. Чувствует валенок, что скоро кранты. Удивительно, почему не на России, там все ему родное, русское))).
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