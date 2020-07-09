Промоутерская компания Усика объявила о проведении дебютного шоу

Вечер бокса состоится в августе.

Промоутерская компания Usyk 17 Promotion, которую основал украинский супертяжеловес Александр Усик, анонсировала свое дебютное шоу BigBoxingNight.

Вечер бокса запланирован на 1 августа. Бои будут проведены на современной арене в пригороде Киева, об этом сообщает пресс-служба компании.

Главные бои вечера: Владислав Сиренко - Павел Кроленко, Александр Захожий - Константин Довбищенко, Андрей Великовский - Руслан Щелев, Петр Иванов - Роман Шкарупа.

В андеркарде будут драться: Игорь Шевадзуцький, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравор Петросян, а также Даниэль Лапин. Кроме того, будет выступать и Виктор Выхрист, который недавно дебютировал на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усик - в ТОП-5 лучших боксеров современности.