Сиренко: У Кличко есть цель побить рекорд Формана

Украинец может вернуться в бокс.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением о возможном возвращении легендарного боксера Владимира Кличко.

“Я считаю, что у него есть цель побить рекорд Джорджа Формана. Если он себя хорошо чувствует и готов, почему бы и нет? С правильной подготовкой Владимир может дать хороший бой любому супертяжеловесу.

Если у Кличко есть желание победить и стать чемпионом мира, то он может подойти к возвращению совсем другим человеком, чем мы его видели на протяжении карьеры“, - заявил Сиренко в интервью MixSport.

Напомним, что Джордж Форман стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. Кличко же завершил карьеру в возрасте 41 года.

Ранее Сиренко сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.