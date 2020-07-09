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Сиренко: У Кличко есть цель побить рекорд Формана

Комментариев: 4
Украинец может вернуться в бокс.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением о возможном возвращении легендарного боксера Владимира Кличко.

“Я считаю, что у него есть цель побить рекорд Джорджа Формана. Если он себя хорошо чувствует и готов, почему бы и нет? С правильной подготовкой Владимир может дать хороший бой любому супертяжеловесу.

Если у Кличко есть желание победить и стать чемпионом мира, то он может подойти к возвращению совсем другим человеком, чем мы его видели на протяжении карьеры“, - заявил Сиренко в интервью MixSport.

Напомним, что Джордж Форман стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. Кличко же завершил карьеру в возрасте 41 года.

Ранее Сиренко сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Владислав Сиренко, бокс
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  10.07.2020, 00:47
Оценка:  0
pусский
Хэю можно всё простить за его трёхлетнее обсирание братьев Кличко, парень сразу понял, что там две гниды! А Валуев не боксер, это фрик.
АК-74  (аноним)  10.07.2020, 00:10
Оценка:  +1
АК-74
pусский (аноним) 09.07.2020, 23:39

Нахуя этот гнилой базар, Ваня ? Сколько там ваш Валуев чемпионом мира был ? Продул бесславно пояс Хэю, который и отправил Колю-Гоблина фром Раша на пенсию)))).
pусский  (аноним)  09.07.2020, 23:39
Оценка:  0
pусский
Эта Кляча может побить рекорд Формана только на унитазе, навалив намного большую кучу, Росс Пьюрити, Корри Сандерс, Леймон Брюстер и Энтони Джошуа это подтвердят!
vladimir30kh    09.07.2020, 21:38
Оценка:  0
vladimir30kh
Єслі Піпєткіну опять сделают фальшивий пояс то Клічко опять унізіт Срітязя і станєт чемпіоном. А с Уайлдером, Джошуа і циганом он нє захочєт рісковать, патамушта нокаутируют і здоровьє пострадаєт
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