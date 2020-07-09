Сиренко: У Кличко есть цель побить рекорд Формана
Украинец может вернуться в бокс.
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением о возможном возвращении легендарного боксера Владимира Кличко.
“Я считаю, что у него есть цель побить рекорд Джорджа Формана. Если он себя хорошо чувствует и готов, почему бы и нет? С правильной подготовкой Владимир может дать хороший бой любому супертяжеловесу.
Если у Кличко есть желание победить и стать чемпионом мира, то он может подойти к возвращению совсем другим человеком, чем мы его видели на протяжении карьеры“, - заявил Сиренко в интервью MixSport.
Напомним, что Джордж Форман стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. Кличко же завершил карьеру в возрасте 41 года.
Ранее Сиренко сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.
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Нахуя этот гнилой базар, Ваня ? Сколько там ваш Валуев чемпионом мира был ? Продул бесславно пояс Хэю, который и отправил Колю-Гоблина фром Раша на пенсию)))).