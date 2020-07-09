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Сиренко сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

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Украинец верит в победу своего соотечественника.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) поделился ожиданием от предстоящего боя чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

“Я абсолютно уверен в Ломаченко на 100%. Будет ли бой без проблем? Трудно предугадать конкретный сценарий. Все зависит от множества факторов.

Я надеюсь и верю, что Василий с легкостью одолеет Лопеса“, - приводит слова Сиренко Mixsport.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес снова перенесли.

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Теги: Владислав Сиренко, бокс, прогноз
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  09.07.2020, 20:16
Оценка:  0
русский
Лопес вырвет обоссаную мошонку Ломаченка и с силой вонзит в обосраную сраньку Василия. Будет хорошо. Гы, гы, гы.
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