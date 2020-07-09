Сиренко сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Украинец верит в победу своего соотечественника.

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) поделился ожиданием от предстоящего боя чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

“Я абсолютно уверен в Ломаченко на 100%. Будет ли бой без проблем? Трудно предугадать конкретный сценарий. Все зависит от множества факторов.

Я надеюсь и верю, что Василий с легкостью одолеет Лопеса“, - приводит слова Сиренко Mixsport.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес снова перенесли.