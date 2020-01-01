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Гвоздик рассказал о перспективах Усика в супертяжелом весе

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Украинец оценил шансы своего соотечественника.
Александр Гвоздик и Александр Усик
Александр Гвоздик и Александр Усик
instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик, высказался о перспективах своего друга Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

“Я думаю, что сейчас становится все сложнее и сложнее переходить от меньших весовых категорий к супертяжеловесам, потому что они становятся все больше и больше.

Если вы вспомните 60-70-е годы, то тяжеловесы тогда были намного меньше, чем сейчас. Так что, конечно, Усику будет сложно конкурировать с этими большими парнями. Когда вы сражаетесь с большим парнем, у которого есть навыки его последнего противника (Уизерспуна), то это одна картинка.

Но когда против вас парень, который является олимпийским чемпионом, который намного выше, как Джошуа, и у которого намного больший размах рук, это становится действительно сложным испытанием, поэтому я ничего не могу сказать.

Я знаю, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он определенно сможет конкурировать с этими парнями. Но я хочу увидеть его предстоящий бой с Чисорой, который не настолько крупный, но умеет драться.

У него есть сердце. Он не собирается сдаваться. Я верю, что Александр сможет победить, но это определенно не будет легко“, - приводит слова Гвоздика BoxingScene.

Ранее Александр Гвоздик впервые прокомментировал решение закончить карьеру.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Гвоздик
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