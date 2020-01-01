Чемпионский бой: Стали известны возможные соперники Деревянченко

Украинец будет претендовать на титул.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ближайшее время может вернуться на ринг.

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Как сообщает Boxing Scene, украинец имеет два варианта для проведения боя. Деревянченко может встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 KO) или с Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Деревянченко является обязательным претендентом на титул WBC. В рейтинге Сергей занимает первую строчку. Ориентировочно этот бой может состояться в сентябре или октябре этого года.

С Альваресом украинец может провести бой 12 сентября. В этот день мексиканец должен был драться с Билли Джо Сондерсом, но соперник отказался от встречи.

Ранее Деревянченко рассказал, когда вернется в ринг.