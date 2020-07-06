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Кэмпбелл сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

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Британец назвал сильные стороны боксеров.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в легком весе Люк Кэмпбелл сделал прогноз на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Лопес - сильный боксер. Он невероятно мощный и к тому же обладает отличной скоростью. Теофимо уверен в своих силах. Но у него нет шансов на победу. Я просто не вижу никого, кто может сейчас побить Ломаченко.

Василий - лучший в плане тайминга, боксерского IQ, поведения в ринге и работы ног. Наверное, парень вроде Лопеса сможет дать ему бой. Но, повторюсь, я не думаю, что кто-то сможет побить Ломаченко“, - заявил Кэмпбелл в интервью Boxing Social.

Ранее тренер Ортиса сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Люк Кэмпбелл, бокс, прогноз
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АК-74  (аноним)  06.07.2020, 09:11
Оценка:  0
АК-74
Все возможно. Вон вышел толстяк Руис, и до полусмерти избил доселе непобедимого Джошуа... Уверен, это бесславный конец карьеры блаженного любителя русского мира Ломаченка. Скрепы тут не помогут.
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