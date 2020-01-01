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Президент WBC сообщил, с кем Фьюри проведет два ближайших боя

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В ближайшее время поединка с Джошуа не будет.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал боксеров, с которыми Тайсон Фьюри проведет в ближайшее время два поединка.

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“Сейчас много шума и спекуляций по будущему Фьюри. Но есть четкая позиция. Мы считаем, что Тайсон должен провести два боя. Сначала его ждет реванш с Деонтеем Уайлдером. Если Фьюри выиграет, то будет драться с претендентом на пояс Диллианом Уайтом.

Есть определенные силы, которые могут изменить ситуацию, но мы свою позицию обозначили уже давно и будем настаивать именно на этом варианте“, - цитирует Сулеймана Sky Sports.

Ранее Фьюри заявил, что Уайлдера никогда нельзя списывать со счетов.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, Маурисио Сулейман
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