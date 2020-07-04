Фьюри: Уайлдера никогда нельзя списывать со счетов

Британец готовится к третьему бою.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился ожиданием от предстоящего боя против Деонтея Уайлдера.

“Я готовлюсь к каждому поединку очень серьезно. Уайлдер - серьезный персонаж, и он будет строго проходить тренировочный лагерь. Я знаю, что Уайлдер имеет огромное желание победить в реванше, ведь он никогда не проигрывал.

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Сейчас его время, чтобы доказать, что он может вернуться и стать двукратным чемпионом мира. Он более опасен, чем когда-либо. Все, что ему нужно, это однажды попасть своим ударом в правильное место, как это было уже более 40 раз.

Нельзя никого и никогда списывать со счетов. Я понял это на протяжении моей карьеры. Я никого не списывал, именно из-за этого я всегда побеждаю. Человек, проигравший последний бой, которого роняли, у кого перестали верить, это всегда опасный человек“, - приводит слова Фьюри Boxing Scene со ссылкой на Sports Show.

Ранее стала известна возможная дата третьего боя.