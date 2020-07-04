Стало известно, с кем может провести бой Сауль Альварес

Поединок ориентировочно состоится в сентябре.

Экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье (41-4, 35 КО) может провести бой против легендарного мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).

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“Кандидатура Давида действительно рассматривается. Сейчас мы находимся на ранней стадии переговоров. Все зависит от того, какое предложение нам сделают. Но могу сказать точно: Давид не согласится драться за копейки“, - заявил промоутер боксера Камиль Эстефан в интервью boxingnews24.

Отмечается, что следующий бой Канело может состояться 14 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Деревянченко может провести бой с Альваресом в сентябре.