Переключиться на мобильную версию

Стало известно, с кем может провести бой Сауль Альварес

Комментариев: 3
Поединок ориентировочно состоится в сентябре.
Давид Лемье
Давид Лемье
Getty Images

Экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье (41-4, 35 КО) может провести бой против легендарного мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).

Читай также: Ломаченко - в ТОП-10 лучших боксеров P4P по версии BoxRec

“Кандидатура Давида действительно рассматривается. Сейчас мы находимся на ранней стадии переговоров. Все зависит от того, какое предложение нам сделают. Но могу сказать точно: Давид не согласится драться за копейки“, - заявил промоутер боксера Камиль Эстефан в интервью boxingnews24.

Отмечается, что следующий бой Канело может состояться 14 сентября в Лас-Вегасе. 

Ранее сообщалось, что Деревянченко может провести бой с Альваресом в сентябре.

Поделись:
Теги: Сауль Альварес, бокс, Давид Лемье
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
vladimir30kh    04.07.2020, 20:05
Оценка:  0
vladimir30kh
Там под Чєлябой в Копейске кацапня толька бражку хлєщєт, ібо нє могут ждать когда вигонят самогон,постоянно труби горят набо похмелітца. Коваль из Копейска поетому гненетическій алкаш как і все кацапи
vladimir30kh    04.07.2020, 19:59
Оценка:  0
vladimir30kh
Ти шо кацап?! Чечен Бетербієв тяжелєє, Альварес не захочет. Альварес тока кацапов пі.здіт ))))) Кацапского Алкаша Ковальова наслаждаясь унизил
pусский  (аноним)  04.07.2020, 19:34
Оценка:  0
pусский
Да этого Лемье Головкин натянул, пусть вылазит с Бетербиевым!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь