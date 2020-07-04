Хантер: Хэй имел все шансы победить Кличко

Британец не сумел реализовать свой план.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) заявил, что Дэвид Хэй мог победить Владимира Кличко.

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Британец уступил украинцу единогласным решением судей.

“Я чувствовал, что у Хэя есть все нужные навыки и инструменты, чтобы побить Владимира. Но для этого ему необходимо было знать определенные вещи. А также понимать, как донести тот самый нужный удар.

Хэй обладал навыками, мощью и отвагой. У него были все шансы для победы над Кличко“, - цитирует Хантера Sky Sports.

Ранее Хантер поделился эмоциями от спарринга с Кличко.