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Хантер: Хэй имел все шансы победить Кличко

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Британец не сумел реализовать свой план.
Майкл Хантер
Майкл Хантер
Getty Images

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) заявил, что Дэвид Хэй мог победить Владимира Кличко.

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Британец уступил украинцу единогласным решением судей.

“Я чувствовал, что у Хэя есть все нужные навыки и инструменты, чтобы побить Владимира. Но для этого ему необходимо было знать определенные вещи. А также понимать, как донести тот самый нужный удар.

Хэй обладал навыками, мощью и отвагой. У него были все шансы для победы над Кличко“, - цитирует Хантера Sky Sports.

Ранее Хантер поделился эмоциями от спарринга с Кличко.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Майкл Хантер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.07.2020, 16:50
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гость
Теоретически любой может победить любого при определенном стечении-какой смысл теперь писать какие у бабушки были яйца)
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