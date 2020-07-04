Усик занял третье место в рейтинге IBF
Украинец уступает только Кубрату Пулеву и Чарльзу Мартину.
Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона, чемпионом которого сейчас является британский боксер Энтони Джошуа.
В данном рейтинге украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) занимает 3-ю позицию, уступая болгарскому спортсмену Кубрату Пулеву и американцу Чарльзу Мартину.
Рейтинг IBF в супертяжелом весе:
- Кубрат Пулев.
- Чарльз Мартин.
- Александр Усик.
- Майкл Хантер.
- Энди Руис.
Ранее сообщалось, что украинец Александр Усик оказался на втором месте в рейтинге WBC.
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