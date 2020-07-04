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Усик занял третье место в рейтинге IBF

Комментариев: 3
Украинец уступает только Кубрату Пулеву и Чарльзу Мартину.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона, чемпионом которого сейчас является британский боксер Энтони Джошуа.

В данном рейтинге украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) занимает 3-ю позицию, уступая болгарскому спортсмену Кубрату Пулеву и американцу Чарльзу Мартину.

Рейтинг IBF в супертяжелом весе:

  1. Кубрат Пулев.
  2. Чарльз Мартин.
  3. Александр Усик.
  4. Майкл Хантер.
  5. Энди Руис.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Усик оказался на втором месте в рейтинге WBC.

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Теги: бокс, Александр Усик, рейтинг, IBF
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.07.2020, 13:08
Оценка:  -1
гость
УСИК, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  04.07.2020, 13:07
Оценка:  +1
гость
Александр молодец и боксер отличный и человек настоящий. Уважаю - цельная, самодостаточная личность - не подстраивается не под кого.
АК-74  (аноним)  04.07.2020, 13:06
Оценка:  -1
АК-74
Этот Усик уже и с Руисом встречался, правда, пока только во сне)))). И с Хантером)))). А размажет этого клоуна прокацапского, который увы, украинцем так и не стал (парень головой болеет) простой парень, Дерек Чисора))).
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