Усик занял третье место в рейтинге IBF

Украинец уступает только Кубрату Пулеву и Чарльзу Мартину.

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона, чемпионом которого сейчас является британский боксер Энтони Джошуа.

В данном рейтинге украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) занимает 3-ю позицию, уступая болгарскому спортсмену Кубрату Пулеву и американцу Чарльзу Мартину.

Рейтинг IBF в супертяжелом весе:

Кубрат Пулев. Чарльз Мартин. Александр Усик. Майкл Хантер. Энди Руис.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Усик оказался на втором месте в рейтинге WBC.