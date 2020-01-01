Переключиться на мобильную версию

Хантер: Спарринговать с Кличко действительно сложно

Комментариев: 0
Боксер рассказал о том, как проводил спарринги с украинцем перед его поединком с Дэвидом Хэем.
Майкл Хантер
Майкл Хантер
Getty Images

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) рассказал о спарингах с легендарным Владимиром Кличко, когда украинец готовился к бою против Дэвида Хэя.

Читай также: Кличко-младший продемонстрировал свою великолепную форму

“Когда я спарринговал с Кличко, я понимал, что он будет доминировать в бою с Хэем. Владимир был ветераном и мог спокойно пройти 12 раундов, а я только боксировал на любительском уровне. Но один момент - я спарринговал с этим мужиком в 20-унцовых перчатках, а у него была такая мощь.

С Владимиром было действительно сложно, ты просто пропускаешь его удары. В некоторой степени он даже не пробивал по корпусу.

Я знал, что, когда Кличко наденет 10-унцевые перчатки, то единственным выходом Хэя будет просто бегать вокруг Кличко“, - приводит слова Хантера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что супертяжеловес Майкл Хантер прекратил сотрудничество с промоутером Эдди Хирном.

Поделись:
Теги: бокс, Владимир Кличко, Майкл Хантер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь