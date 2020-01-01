Хантер: Спарринговать с Кличко действительно сложно

Боксер рассказал о том, как проводил спарринги с украинцем перед его поединком с Дэвидом Хэем.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) рассказал о спарингах с легендарным Владимиром Кличко, когда украинец готовился к бою против Дэвида Хэя.

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“Когда я спарринговал с Кличко, я понимал, что он будет доминировать в бою с Хэем. Владимир был ветераном и мог спокойно пройти 12 раундов, а я только боксировал на любительском уровне. Но один момент - я спарринговал с этим мужиком в 20-унцовых перчатках, а у него была такая мощь.

С Владимиром было действительно сложно, ты просто пропускаешь его удары. В некоторой степени он даже не пробивал по корпусу.

Я знал, что, когда Кличко наденет 10-унцевые перчатки, то единственным выходом Хэя будет просто бегать вокруг Кличко“, - приводит слова Хантера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что супертяжеловес Майкл Хантер прекратил сотрудничество с промоутером Эдди Хирном.