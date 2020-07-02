"Максимальное насилие": Уайт - о предстоящем бое с Поветкиным
Британец уважает россиянина.
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) поделился ожиданием о предстоящем поединке против Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО).
Боксер в Instagram опубликовал видео с промо-роликом их боя.
“Я уважаю своего оппонента, но когда прозвучит гонг, я покажу шоу под названием “Максимальное насилие“, - написал Уайт под видео.
Ранее стали известны даты, когда может состояться бой Поветкин - Уайт.
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