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"Максимальное насилие": Уайт - о предстоящем бое с Поветкиным

Комментариев: 1
Британец уважает россиянина.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) поделился ожиданием о предстоящем поединке против Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО).

Боксер в Instagram опубликовал видео с промо-роликом их боя.

“Я уважаю своего оппонента, но когда прозвучит гонг, я покажу шоу под названием “Максимальное насилие“, - написал Уайт под видео.

Ранее стали известны даты, когда может состояться бой Поветкин - Уайт.

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Теги: Диллиан Уайт, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  03.07.2020, 22:12
Оценка:  0
АК-74
Давай брат. Оторви башку этому кацапскому выблядку Котлеткину и выкинь на Россию.
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