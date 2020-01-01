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Кэмпбелл: Сомневаюсь, что состоится реванш с Ломаченко

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Британец намерен стать лучше.
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Getty Images

Экс-претендент на титул чемпиона мира в легком весе Люк Кэмпбелл поделился воспоминанием о бое с Василием Ломаченко.

“Я не показал в поединке против Ломы хороший бокс. Я мог показать себя значительно лучше. С некоторыми изменениями я улучшу себя.

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Я должен продолжать биться и побеждать всех, кто выходит на ринг против меня. Смотрю на поединок с Василием и понимаю, что показал плохой бокс. Я думаю, что мог бы сражаться лучше.

Мало людей вызывали Ломаченко на дуэль. Мое мнение, что он не сильно хочет давать мне реванш. Украинец понимает, что это будет тяжелый бой“, - цитирует Люка SkySports.

Ранее стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес.

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Теги: Люк Кэмпбелл, бокс
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