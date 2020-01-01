Кэмпбелл: Сомневаюсь, что состоится реванш с Ломаченко

Британец намерен стать лучше.

Экс-претендент на титул чемпиона мира в легком весе Люк Кэмпбелл поделился воспоминанием о бое с Василием Ломаченко.

“Я не показал в поединке против Ломы хороший бокс. Я мог показать себя значительно лучше. С некоторыми изменениями я улучшу себя.

Читай также: Лопес: Есть вероятность, что нам с Ломаченко придется проводить промежуточные бои

Я должен продолжать биться и побеждать всех, кто выходит на ринг против меня. Смотрю на поединок с Василием и понимаю, что показал плохой бокс. Я думаю, что мог бы сражаться лучше.

Мало людей вызывали Ломаченко на дуэль. Мое мнение, что он не сильно хочет давать мне реванш. Украинец понимает, что это будет тяжелый бой“, - цитирует Люка SkySports.

Ранее стала известна предварительная дата боя Ломаченко - Лопес.