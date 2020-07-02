Чисора: Я уничтожу Усика
Британец подходит к поединку против украинца в отличном настроении.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) высказался о своей решительности в предстоящем бою против Александра Усика.
Боксер в Instagram обратился к украинцу, прикрепив к записи видео со своего успешного поединка.
“Я готов вылезти из кожи, пойти в ад и вернуться в следующем бою. Если я поймаю Усика, то он пропал. Ищу и уничтожаю“, - написал Чисора.
Ранее Чисора сообщил Усику, что пощады не будет.
Отметим, промоутер Усика рассказал, когда состоится бой с Чисорой.
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