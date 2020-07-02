Чисора: Я уничтожу Усика

Британец подходит к поединку против украинца в отличном настроении.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) высказался о своей решительности в предстоящем бою против Александра Усика.

Боксер в Instagram обратился к украинцу, прикрепив к записи видео со своего успешного поединка.

“Я готов вылезти из кожи, пойти в ад и вернуться в следующем бою. Если я поймаю Усика, то он пропал. Ищу и уничтожаю“, - написал Чисора.

Ранее Чисора сообщил Усику, что пощады не будет.

Отметим, промоутер Усика рассказал, когда состоится бой с Чисорой.