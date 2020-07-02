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Чисора: Я уничтожу Усика

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Британец подходит к поединку против украинца в отличном настроении.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) высказался о своей решительности в предстоящем бою против Александра Усика.

Боксер в Instagram обратился к украинцу, прикрепив к записи видео со своего успешного поединка.

“Я готов вылезти из кожи, пойти в ад и вернуться в следующем бою. Если я поймаю Усика, то он пропал. Ищу и уничтожаю“, - написал Чисора.

Ранее Чисора сообщил Усику, что пощады не будет.

Отметим, промоутер Усика рассказал, когда состоится бой с Чисорой.

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Теги: Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  03.07.2020, 17:53
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В пуканчик его, в пуканчик!
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