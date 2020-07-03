Усик оказался на втором месте в рейтинге WBC
Украинец уступает "Бронзовому бомбардировщику".
Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона.
Первое место в списке занял Деонтей Уайлдер, на второй позиции оказался украинский боксер Александр Усик. Тройку лидеров замкнул Луис Ортис.
Отметим, что чемпионом WBC в супертяжелом весе является Тайсон Фьюри, а пояс временного чемпиона находится у Диллиана Уайта.
ТОП-10 рейтинга WBC среди супертяжей:
1. Деонтей Уайлдер
2. Александр Усик
3. Луис Ортис
4. Энди Руис-младший
5. Оскар Ривас
6. Джозеф Паркер
7. Даниэль Дюбуа
8. Филип Хргович
9. Александр Поветкин
10. Майкл Хантер
Ранее сообщалось, что Деревянченко может провести бой за чемпионский пояс WBC.
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