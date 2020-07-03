Усик оказался на втором месте в рейтинге WBC

Украинец уступает "Бронзовому бомбардировщику".

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона.

Первое место в списке занял Деонтей Уайлдер, на второй позиции оказался украинский боксер Александр Усик. Тройку лидеров замкнул Луис Ортис.

Отметим, что чемпионом WBC в супертяжелом весе является Тайсон Фьюри, а пояс временного чемпиона находится у Диллиана Уайта.

ТОП-10 рейтинга WBC среди супертяжей:

1. Деонтей Уайлдер

2. Александр Усик

3. Луис Ортис

4. Энди Руис-младший

5. Оскар Ривас

6. Джозеф Паркер

7. Даниэль Дюбуа

8. Филип Хргович

9. Александр Поветкин

10. Майкл Хантер

Ранее сообщалось, что Деревянченко может провести бой за чемпионский пояс WBC.