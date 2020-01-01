Переключиться на мобильную версию

Педраса одержал победу над Леспьером

Комментариев: 0
Пуэрториканец дважды отправлял соперника в нокдаун.
Хосе Педраса
Хосе Педраса
Boxing Scene

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел ивент, который организовала компания Top Rank.

В главном бою вечера экс-чемпион мира в двух дивизионах Хосе Педраса победил американца Миккеля Леспьера в рамках первого полусреднего веса.

Отметим, что пуэрториканец отправлял соперника на канвас ринга в пятом и десятом раундах.

В итоге Педраса одержал победу единогласным решением судей (100:88, 99:89, 99:89).

Напомним, что изначально бой был запланирован на 18 июня, но его пришлось перенести из-за положительного теста на коронавирус у менеджера Леспьера.

Поделись:
Теги: бокс, Хосе Педраса, Миккель Леспьер, Top Rank
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь