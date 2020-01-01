Педраса одержал победу над Леспьером

Пуэрториканец дважды отправлял соперника в нокдаун.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел ивент, который организовала компания Top Rank.

В главном бою вечера экс-чемпион мира в двух дивизионах Хосе Педраса победил американца Миккеля Леспьера в рамках первого полусреднего веса.

Отметим, что пуэрториканец отправлял соперника на канвас ринга в пятом и десятом раундах.

В итоге Педраса одержал победу единогласным решением судей (100:88, 99:89, 99:89).

Напомним, что изначально бой был запланирован на 18 июня, но его пришлось перенести из-за положительного теста на коронавирус у менеджера Леспьера.