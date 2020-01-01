Супертяж Хантер прекратил сотрудничество с Эдди Хирном

Американец решил не продлевать контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Matchroom Boxing, которую возглавляет британец Эдди Хирн. Срок действия контракта спортсмена с компанией завершился, и он решил его не продлевать.

"Все хорошо, жизнь продолжается. Это было деловое решение. Мне ничего не обещали, а я не хочу работать с компанией, которого этого не желает.

Жесткого контракта у нас не было, но я был похож на подрядчика. Они не хотели, чтобы я встречался с их боксерами, и им было трудно найти для меня поединки.

Мне приятно, что меня избегали спортсмены, это - лучший знак качества, который можно было получить. Но я боксер с высоким риском и низкой прибылью для противников", - приводит слова Хантера Boxing Scene.

Майкл Хантер Getty Images

По мнению Майкла, он мог бы сотрудничать с Top Rank или PBC, потому что обладает потенциалом.

"Промоутеры не могут не видеть мой потенциал. Я - молодой черный американец, который хорошо говорит, который растет и я из семьи боксеров. Мы продолжим захватывать власть. Думаю, что я в хорошей позиции, и я намерен оставить наследите для своей семьи", - добавил Хантер.

Отметим, что Хантерпотерпел только одно поражение в карьере - он по очкам проиграл украинцу Александру Усику, выступая в тяжелом весе.

Ранее Майкл Хантер заявил, что Александр Усик победит Энтони Джошуа по очкам.