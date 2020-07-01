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Лопес: Есть вероятность, что нам с Ломаченко придется проводить промежуточные бои

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Американец рассчитвает, что поединок с Ломаченко состоится в ближайшие время.
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко
toprank.com

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес прокомментировал предстоящий поединок против Василия Ломаченко.

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“Чем быстрее мы организуем бой с Ломаченко, тем будет лучше для нас. У Василия уже почти год не  было поединков, у меня - полгода. Есть вероятность, что нам придется провести промежуточные встречи перед нашим боем, но пока я не могу этого утверждать.

Сейчас наш главный приоритет - это бои. Мое тело растет, и мне уже тяжело оставаться в этом весе. Я мог бы провести еще два боя в легком дивизионе, но, фактически, все, что мне нужно - это бой с Ломаченко“, - приводит слова Лопеса Boxing News 24.

Стоит сказать, что глава Top Rank Боб Арум на данный момент называет датой боя Ломаченко - Лопес 19 сентября, однако пока что эта дата не утверждена официально.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что сделает с Ломаченко тоже самое, что и с Комми.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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