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Фьюри - Уайлдер: стала известна возможная дата третьего боя

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Поединок планируют провести в декабре.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Третий бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) может состоятся 19 декабря.

Об этом сообщил представитель Top Rank Брэд Джейкобс в интервью Sky Sports.

Сначала поединок планировали провести 18 июля, а затем 3 октября, но даты постоянно менялись из-за пандемии коронавируса.

Пока не известно, где сразятся Фьюри и Уйлдер. Один из вариантов - стадион американского футбола, где зрители будут сидеть на большом расстоянии друг от друга. Также есть предложения из других частей света, например, из Австралии.

Ранее сообщалось, что Уайлдер получит крупную сумму, если откажется от боя с Фьюри.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  01.07.2020, 19:14
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pусский
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pусский  (аноним)  01.07.2020, 18:49
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