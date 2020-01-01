Деревянченко может провести бой за чемпионский пояс WBC

Украинец - основной претендент на поединок с Джермаллом Чарло.

Тренер чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло (33-1, 17 КО) Ронии Шилдс заявил, что украинец Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) является главным претендентом на бой с его подопечным.

“Конечно, я хотел, чтобы Джермалл сразился с Альваресом. Он достоин больших поединков и он знает, что делать в таких боях. Он очень хотел бы провести этот поединок, потому что все хотят боксировать с лучшими.

Джермалл просил этот бой уже очень долго. Мы были уверены, что статус обязательного претендента приведет нас к этому поединку.

Мы надеемся, что однажды сможем получить бой с Канело, но пока что нам нужно выходить против тех, кто находится на нашем пути.

На данный момент у нас есть парень, который занимает первое место в рейтинге. Это Сергей Деревянченко. Мы смотрим в его сторону. Сейчас Сергей, вероятно, является главным претендентом на бой с Джермаллом“, - приводит слова Шилдса BoxingScene.

Ранее Сергей Деревянченко рассказал, когда вернется в ринг.