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Чисора сообщил Усику, что пощады не будет

Комментариев: 3
Британец сделал предупреждение своему оппоненту.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в своем следующем поединке встретится с известным украинским боксером Александром Усиком (17-0, 13 КО).

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В преддверии боя британец решил запугать своего соперника, и написал короткое послание.

"Пощады не будет", - гласит подпись к публикации Чисоры в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No mercy. #usykchisora #warchisora

Публикация от Derek Chisora 🥊 (@derekwarchisora)

Напомним, бой Усик - Чисора должны были провести еще в мае, но его перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что сопромоутер украинца Эдди Хирн назвал ориентировочную дату боя Усик - Чисора.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Александр Усик
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.07.2020, 14:42
Оценка:  0
гость
Свидорасты не знают за кого болеть. Негр - как то не по шумерско-арийски, но вата... )
АК-74  (аноним)  01.07.2020, 14:31
Оценка:  +1
АК-74
Ляжет лапотник, мордой в настил ринга))).
гость  (аноним)  01.07.2020, 14:26
Оценка:  +1
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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