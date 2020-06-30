Чисора сообщил Усику, что пощады не будет

Британец сделал предупреждение своему оппоненту.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в своем следующем поединке встретится с известным украинским боксером Александром Усиком (17-0, 13 КО).

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В преддверии боя британец решил запугать своего соперника, и написал короткое послание.

"Пощады не будет", - гласит подпись к публикации Чисоры в Instagram.

Напомним, бой Усик - Чисора должны были провести еще в мае, но его перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что сопромоутер украинца Эдди Хирн назвал ориентировочную дату боя Усик - Чисора.