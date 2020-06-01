Хирн: Если Уайлдер не готов к бою с Фьюри, то пусть уступит место Уайту

Промоутер высказался о третьем поединке между Фьюри и Уайлдером.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что хочет увидеть в ринге обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и обязательного претендента Диллиана Уайта.

Хирн рассчитывает, что этот поединок получится организовать до того, как "цыганский король" встретится с американцем Деонтеем Уайлдером.

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"Я ничего не слышал от Уайлдера. Он вообще планирует проводить третий бой с Фьюри? Как-то он чересчур молчалив. Если он не хочет выходить на ринг с Фьюри, если он еще не готов, получил какую-то травму или его просто не устраивает гонорар, то пусть уступит место Уайту", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Эдди Хирн высказался по поводу дальнейшего будущего Джаррелла Миллера, вновь попавшегося на допинге.