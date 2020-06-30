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Беллью: Уайт разнесет Поветкина

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Бывший соперник Александра Усика сделал свой прогноз на бой Уайт - Поветкин.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мыслями о предстоящем противостоянии между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным.

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"Думаю, что Уайт будет фаворитом. Он окажется слишком большим и сильным для Александра. Тяжело такое говорить, но, мне кажется, Поветкин уже не тот зверь, каким был. Он был отличным боксером, но его ждет другой зверь.

Уайт разнесет Поветкина, я в это верю. Думаю, вначале Диллиан потрясет его ударами по корпусу, а затем заставит раскрыться. Единственное, о чем Уайту следует беспокоиться, так это о контрхуке слева, Поветкин классно бьет левой рукой, очень ловко", - приводит слова Беллью Boxing News 24.

Отметим, что бой Уайт - Поветкин состоится 22 августа.

Ранее Тони Беллью сделал прогноз на бой Усик - Чисора.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Поветкин, Диллиан Уайт
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  30.06.2020, 18:14
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АК-74
Полностью согласен. Уайт снесет лапотного Поветкина к ибени матери блядь, иби его мать, на Россию.
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