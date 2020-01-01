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Хирн: Карьера Миллера закончена

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Боксеру нужна психологическая помощь.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о том, что Джаррелл Миллер в третий раз попался на допинге.

“Я не могу в это поверить. Было много слухов о Джаррелле Миллере. Когда его поймали на употреблении допинга перед боем с Джошуа, люди начали говорить: “Он сидел на препаратах годами“. А сейчас Джаррелл попался на допинге перед боем с Форрестом.

Мне жаль Миллера, у него психические проблемы. Возможно, он не способен выйти на бой без употребления допинга, и это действительно печально. Карьера Джаррелла закончена, ему нужна психологическая помощь. Сомневаюсь, что крупный промоутер когда-либо устроит ему бой“, - заявил Хирн в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Ранее Арум заявил, что Миллер сумасшедший.

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Теги: Эдди Хирн, бокс, допинг, скандал
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