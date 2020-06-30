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Тренер Ортиса сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Комментариев: 1
Специалист верит в успех американца.
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Boxing Scene

Верджил Ортис, который является отцом боксера в полусреднем весе Верджила Ортиса-младшего , сделал прогноз на бой Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) и Василия Ломаченко (14-1,11 КО):

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“Теофимо не показывал хорошие выступления в любителях, но достиг успеха в профессионалах. Он ведь даже не попал в олимпийскую команду. Но Теофимо был хорошим малым. Я помню его, он всегда был качественным боксером. Но на него никто не ставил в профессионалах.

Он достаточно большой, чтобы побить Ломаченко. У него огромные шансы, благодаря удару. Вопрос только в опыте. Если прошло полтора-два года, то он набрался бы достаточно опыта. Но если Лопес поймает Ломаченко, то нокаутирует украинца. У него отличный удар“, - заявил специалист в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Руис сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Верджил Ортис, бокс, прогноз
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  30.06.2020, 11:20
Оценка:  0
АК-74
Лопес нокаутирует пророссийского малоросса Ломаченка. Лапти только на Россию отлетят.
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