Тренер Ортиса сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Специалист верит в успех американца.

Верджил Ортис, который является отцом боксера в полусреднем весе Верджила Ортиса-младшего , сделал прогноз на бой Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) и Василия Ломаченко (14-1,11 КО):

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“Теофимо не показывал хорошие выступления в любителях, но достиг успеха в профессионалах. Он ведь даже не попал в олимпийскую команду. Но Теофимо был хорошим малым. Я помню его, он всегда был качественным боксером. Но на него никто не ставил в профессионалах.

Он достаточно большой, чтобы побить Ломаченко. У него огромные шансы, благодаря удару. Вопрос только в опыте. Если прошло полтора-два года, то он набрался бы достаточно опыта. Но если Лопес поймает Ломаченко, то нокаутирует украинца. У него отличный удар“, - заявил специалист в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Руис сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.