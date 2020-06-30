Хан: Джошуа должен выйти на ринг с Фьюри заряженным на убийство

Боксеры намерены доказать, кто номер один.

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мнением о возможном поединке между обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

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“Поединок Фьюри - Джошуа будет классным. Он станет хорошим явлением для бокса. Я думаю, что бой состоится, ведь они оба хотят доказать, что являются лучшими в Великобритании. Это британский поединок, и он будет невероятно большим.

Джошуа и Фьюри желают показать, кто из них является первым номером. Они не хотят просто победить. Энтони и Тайсон стремятся достичь внушительного успеа.

Моя позиция такова, что если сравнивать технику и технический арсенал, то Фьюри на километр впереди. Мне кажется, что Джошуа должен выйти в ринг заряженным на убийство. Возможно, Энтони окажется сильнее, он может обладать более мощным ударом. Он должен выйти на ринг, надеясь на свою победу“, - заявил Хан в интервью boxingnews24.

Ранее Хирн сообщил, где могут состояться два поединка Джошуа - Фьюри.