Переключиться на мобильную версию

Хан: Джошуа должен выйти на ринг с Фьюри заряженным на убийство

Комментариев: 1
Боксеры намерены доказать, кто номер один.
Амир Хан
Амир Хан
Getty Images

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мнением о возможном поединке между обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Читай также: Фьюри: Джошуа испугался драться против Уайлдера

“Поединок Фьюри - Джошуа будет классным. Он станет хорошим явлением для бокса. Я думаю, что бой состоится, ведь они оба хотят доказать, что являются лучшими в Великобритании. Это британский поединок, и он будет невероятно большим.

Джошуа и Фьюри желают показать, кто из них является первым номером. Они не хотят просто победить. Энтони и Тайсон стремятся достичь внушительного успеа.

Моя позиция такова, что если сравнивать технику и технический арсенал, то Фьюри на километр впереди. Мне кажется, что Джошуа должен выйти в ринг заряженным на убийство. Возможно, Энтони окажется сильнее, он может обладать более мощным ударом. Он должен выйти на ринг, надеясь на свою победу“, - заявил Хан в интервью boxingnews24.

Ранее Хирн сообщил, где могут состояться два поединка Джошуа - Фьюри.

Поделись:
Теги: Амир Хан, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
русский  (аноним)  30.06.2020, 10:06
Оценка:  0
русский
А я болею за нашего православного брата Усика. Саша должен показать прыть молодецкую, отсосав член у победителя этого боя. Мне батюшка сказал, что греховным это не будет.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь