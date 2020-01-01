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Постол: Рамирес должен сначала пройти меня, чтобы говорить о Тейлоре

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Украинец просит не списывать его со счетов.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) высказался о предстоящем бое против Рамиреса.

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“Сегодня многие обсуждают, что когда Рамирес победит Постола, его следующий бой будет с Тейлором. Хочу сказать Рамиресу, что прежде всего, ты должен победить Постола. Это первое, что ты должен сделать. У меня есть опыт, и я сражался с великими боксерами в своей карьере.

Мы собираемся провести бой, и если Рамирес сможет победить меня, то это даст ему большой опыт. Это все, что я могу сказать. Но сначала ты должен пройти меня, прежде чем сказать, что будешь драться с Тейлором“, - заявил Постол в интервью Boxing Scene.

Ранее украинский боксер назвал главную цель своей карьеры.

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Теги: Виктор Постол, бокс
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