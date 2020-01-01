Постол: Главная цель - стать двукратным чемпионом мира
Украинец хочет проводить большие бои.
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) назвал главную цель своей карьеры.
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“Моя мотивация номер один сегодня - доказать, что многие люди ошибаются, считая меня аутсайдером.
Мне хочется стать чемпионом мира. Главная цель моей карьеры - я хочу стать двукратным чемпионом мира - и не важно, какой это пояс. Я просто хочу стать чемпионом мира.
Конечно, мне хотелось бы выступать в больших боях, я хочу драться за хорошие деньги, но это не главное для меня. Для меня самое главное - стать чемпионом мира во второй раз“, - цитирует Постола Boxing Scene.
Ранее Постол прибыл в США готовиться к чемпионскому бою.
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