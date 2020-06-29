Переключиться на мобильную версию

Уайт рассказал о секрете, как победить Уайлдера

Комментариев: 1
"Бронзовый бомбардировщик" не умеет драться.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) рассказал о том, как можно победить Деонтея Уайлдера.

Читай также: Хирн раскритиковал возможный бой Усика и Уайта

“Я всегда утверждал, что для победы над Уайлдером нужно заставить его отступать. Посмотрите, что сделал Фьюри, и вспомните мои слова.

Если ты заставишь Уайлдера пятиться, то отправишь его в нокаут. Деонтей - атлетичный боец, он может нанести мощный удар. Но это все, что у него есть.

Этот парень не умеет боксировать, у него нет баланса. У него больше ничего нет абсолютно. Он атлет, у которого есть мощный удар. А это очень важно в супертяжелом весе“, - цитирует Уайта boxingnews24.

Напомним, что Уайт подал в суд на WBC.

Поделись:
Теги: Диллиан Уайт, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
АК-74  (аноним)  29.06.2020, 19:56
Оценка:  0
АК-74
А у Усуси удара нет. Что ему там делать ? Отгребет от Чисоры лапотник еб аный пророссийский, голова только отлетит, за Урал.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь