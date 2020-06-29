Уайт рассказал о секрете, как победить Уайлдера

"Бронзовый бомбардировщик" не умеет драться.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) рассказал о том, как можно победить Деонтея Уайлдера.

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“Я всегда утверждал, что для победы над Уайлдером нужно заставить его отступать. Посмотрите, что сделал Фьюри, и вспомните мои слова.

Если ты заставишь Уайлдера пятиться, то отправишь его в нокаут. Деонтей - атлетичный боец, он может нанести мощный удар. Но это все, что у него есть.

Этот парень не умеет боксировать, у него нет баланса. У него больше ничего нет абсолютно. Он атлет, у которого есть мощный удар. А это очень важно в супертяжелом весе“, - цитирует Уайта boxingnews24.

Напомним, что Уайт подал в суд на WBC.