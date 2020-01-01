Хирн сообщил, где могут состояться два поединка Джошуа - Фьюри

Промоутер очень хочет организовать бой в Великобритании.

Известный промоуетр Эдди Хирн заявил о желание провести бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в Великобритании.

“Джошуа и Фьюри могут провести поединок следующим летом. Я думаю, что в 2020 году будет два боя. Все, включая Джошуа и Фьюри, знают, что мы хотим провести этот бой в Великобритании. Два британца будут драться за звание абсолютного чемпиона мира, но их поединок привлекает интерес по всему миру.

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Я уверен, что один из этих боев состоится за пределами Великобритании. Но мне бы хотелось устроить один бой Джошуа с Фьюри в Великобритании, а второй - за рубежом. Я буду разочарован, если один из поединков не пройдет в Великобритании.

Бойцы и члены их команд должны провести встречу, чтобы обсудить это. Я желаю, чтобы бой за звание абсолютного чемпиона состоялся в Великобритании, но я также просто хочу этого поединка. Я желаю увидеть, как Джошуа становится абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе“, - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Хирн сообщил, когда может состояться бой Джошуа - Пулев.