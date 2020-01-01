"Сумасшедший": Арум - о допинге Миллера

Боксер попался на том же веществе, что и раньше.

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал положительную допинг-пробу американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера (23-0-1, 20 КО).

“У меня состоялся разговор с боссом Атлетической комиссии Невады Бобом Беннеттом. Он подтвердил, что Миллер провалил тест, и что в понедельник он будет официально отстранен. 9 июля он не будет драться. Мы найдем замену, уже работаем над этим.

Насколько я понял, он попался на том же препарате, который помешал его бою с Джошуа. Если это так, то я просто не понимаю, что у него в голове? Он что, сумасшедший?

Сейчас нет никаких обвинений. Комиссия делает свою работу. Мы просто следуем их инструкциям. Точка“, - цитирует Арума Ring.Tv.

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