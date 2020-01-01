Переключиться на мобильную версию

"Сумасшедший": Арум - о допинге Миллера

Комментариев: 0
Боксер попался на том же веществе, что и раньше.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал положительную допинг-пробу американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера (23-0-1, 20 КО).

“У меня состоялся разговор с боссом Атлетической комиссии Невады Бобом Беннеттом. Он подтвердил, что Миллер провалил тест, и что в понедельник он будет официально отстранен. 9 июля он не будет драться. Мы найдем замену, уже работаем над этим. 

Насколько я понял, он попался на том же препарате, который помешал его бою с Джошуа. Если это так, то я просто не понимаю, что у него в голове? Он что, сумасшедший?

Сейчас нет никаких обвинений. Комиссия делает свою работу. Мы просто следуем их инструкциям. Точка“, - цитирует Арума Ring.Tv.

Ранее стало известно, когда состоится бой Уайт - Поветкин.

Поделись:
Теги: Боб Арум, бокс, допинг, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь