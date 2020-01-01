Переключиться на мобильную версию

Гвоздик: Моя госпитализация просто была мерой предосторожности

Комментариев: 0
Украинец рассказал о влиянии Тедди Атласа.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
BoxingScene

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о своих отношениях с тренером Тедди Атласом.

“Тедди - часть моей команды. Атлас - мой друг, и я рад, что он меня постоянно поддерживает. Я рад, что у меня сохранились отношения с Тедди даже после завершения карьеры“, - заявил Гвоздик в интервью BoxingScene.

Украинский боксер рассказал о своей госпитализации после боя с Артуром Бетербиевым.

“Моя госпитализация просто была мерой предосторожности, связанной с тем, что перед этим происходило с бойцами. Несколько парней погибли на ринге, поэтому я отправился в госпиталь.

Вы же знаете Тедди. Он всегда хочет оставаться уверенным в каждой ситуации. Атлас заставил меня пойти в больницу. Не буквально заставил, а сказал, что мне нужно это сделать. Тогда все сложилось хорошо“, - отметил Гвоздик.

Ранее Гвоздик впервые прокомментировал решение закончить карьеру.

Поделись:
Теги: Александр Гвоздик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь