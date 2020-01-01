Гвоздик: Моя госпитализация просто была мерой предосторожности

Украинец рассказал о влиянии Тедди Атласа.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о своих отношениях с тренером Тедди Атласом.

“Тедди - часть моей команды. Атлас - мой друг, и я рад, что он меня постоянно поддерживает. Я рад, что у меня сохранились отношения с Тедди даже после завершения карьеры“, - заявил Гвоздик в интервью BoxingScene.

Украинский боксер рассказал о своей госпитализации после боя с Артуром Бетербиевым.

“Моя госпитализация просто была мерой предосторожности, связанной с тем, что перед этим происходило с бойцами. Несколько парней погибли на ринге, поэтому я отправился в госпиталь.

Вы же знаете Тедди. Он всегда хочет оставаться уверенным в каждой ситуации. Атлас заставил меня пойти в больницу. Не буквально заставил, а сказал, что мне нужно это сделать. Тогда все сложилось хорошо“, - отметил Гвоздик.

Ранее Гвоздик впервые прокомментировал решение закончить карьеру.