Скандал дня: Джаррелл Миллер в третий раз попался на употреблении допинга
Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) в третий раз в профессиональной карьере попался на допинге, об этом сообщает BoxingScene.
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По информации источника, допинг-проба была взята Атлетической комиссией Невады. Боксер сдал положительный тест на неназванное запрещенное вещество.
Отмечается, что Джарреллу грозит временное отстранение.
Первый раз Миллер был дисквалифицирован за использование запрещенных наркотиков в 2014 году, когда он проявлял себя в качестве кикбоксера. После этого Миллер попался на допинге перед боем с Энтони Джошуа. У американца трижды было выявлено - ЭПО, гормон роста человека (гормон роста человека) и эндуробол.
Ранее Армстронг признался, что начал употреблять допинг в 21 год.
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