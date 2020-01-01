Скандал дня: Джаррелл Миллер в третий раз попался на употреблении допинга

Боксер сорвал поединок с Джерри Форрестом.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) в третий раз в профессиональной карьере попался на допинге, об этом сообщает BoxingScene.

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По информации источника, допинг-проба была взята Атлетической комиссией Невады. Боксер сдал положительный тест на неназванное запрещенное вещество.

Отмечается, что Джарреллу грозит временное отстранение.

Первый раз Миллер был дисквалифицирован за использование запрещенных наркотиков в 2014 году, когда он проявлял себя в качестве кикбоксера. После этого Миллер попался на допинге перед боем с Энтони Джошуа. У американца трижды было выявлено - ЭПО, гормон роста человека (гормон роста человека) и эндуробол.

Ранее Армстронг признался, что начал употреблять допинг в 21 год.